В Куйбышеве прокуратура через суд обязала администрацию отремонтировать дорогу

Прокуратура обязала администрацию отремонтировать дорогу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Куйбышев Новосибирской области прокуратура потребовала от администрации отремонтировать дорогу. Для этого ведомству пришлось обратиться в суд.

— В ходе проведенной проверки установлено, что автомобильная дорога по улице 70 лет Победы в городе Куйбышев фактически отсутствует и не соответствует требованиям ГОСТа, — сообщили в ведомстве. — Администрацией города Куйбышева результативных мер по благоустройству и содержанию автомобильной дороги, обеспечению безопасности дорожного движения не принято.

Прокуратура обратилась в суд с иском, обязывающим администрацию привести дорогу в порядок. Суд иск удовлетворил.

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