В центре Бердска 26 июля отключат холодную и горячую воду

В нескольких домах в центре Бердска 26 июля отключат горячую и холодную воду. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В нескольких домах в центре Бердска 26 июля отключат горячую и холодную воду. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с заменой транзитного трубопровода холодного водоснабжения в районе улицы Комсомольская, 40 будет отключено холодное и горячее водоснабжение у потребителей ЦТП-10, — сообщили в бердской администрации.

Отключена вода будет с 8:30 утра до 14:00 часов дня.

Список адресов, где не будет воды:

Улица Горького: дома № 2, № 4

Улица Комсомольская: дом № 40

Улица Ленина: дом № 43А

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