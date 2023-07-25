В Ленинском районе Новосибирска до 30 октября закроют проезд по нескольким дорогам

В Ленинском районе чинят теплосеть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщили о перекрытии нескольких дорог в Ленинском районе города. Публикацию выложили на официальном телеграм-канале ведомства во вторник, 25 июля.

— С 28 июля по 30 октября временно ограничат движение машин по улице Серафимовича. На 3 метра сузят проезжую часть на участке от пересечения с улицей Титова до здания на Титова, 18. Также с 28 июля до 30 июля перекроют участок от Титова, 18 до улицы Пахотного, 23, — сообщили в ГАИ.

Дороги перекрывают из-за капитального ремонта теплосети в Ленинском районе.

Также в Новосибирске шесть автобусов изменят маршруты из-за перекрытия улицы Титова. Новый график начнет действовать с 25 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске шесть автобусов изменят маршруты из-за перекрытия улицы Титова

Новый график начнет действовать с 25 июля (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber