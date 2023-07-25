Суд оставил под домашним арестом депутата Заксобрания Новосибирской области Лаптева

Суд оставил под домашним арестом депутата областного Заксобрания Владимира Лаптева. Фото: Заксобрание НСО

Новосибирский Октябрьский районный суд оставил под домашним арестом депутата областного Заксобрания Владимира Лаптева. Об этом стало известно во вторник, 25 июля.

— Срок нахождения под домашним арестом Владимира Лаптева продлен до 11 января 2024 года, — сообщили в суде. — Судебное заседание назначено на 4 августа. Уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке, так как ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение сотрудничестве.

Напомним, Лаптева обвиняют в мошенничестве, получении и даче взятки. По версии следствия, Лаптев предложил одному из коллег-депутатов занять должность в комиссии по экологии. В обмен на оплачиваемое членство в комиссии Лаптев якобы забрал у него зарплатную карту и потратил с нее 900 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности дела депутата новосибирского Заксобрания Лаптева

Адвокат рассказал свою версию событий (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber