Новосибирский суд наказал хирурга, пациентка которого умерла от оставленной в теле салфетки

Врачу на 2 года запретили проводить операции. Фото: Мария НОВИКОВА

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор местному хирургу Даниле Границе — его пациентка скончалась после операции из-за оставленной внутри раны салфетки. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-службе суда.

— Являясь врачом травматологом-ортопедом, подсудимый провел пациентке операцию и перед ушиванием раны не убедился в правильности ведения счета медицинских салфеток —ненадлежаще провел ревизию раны. Оставленная в теле салфетка привела к осложнению в виде сепсиса и смерти пациентки, — указано в публикации органа.

Врача признали виновным по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Хирургу присудили срок — 1 год и 6 месяцев — с лишением права оперировать на 2 года.

На сайте Новосибирской областной больницы отмечено: Данил Граница — главный рабиолог Новосибирской области. В медицине специалист уже 18 лет.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что вину врач не признал. Тогда он заявил, что намерен давать показания и рассказать о ходе роковой операции, но после исследования всех доказательств по делу.

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