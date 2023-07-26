«Хотел избавить от запоя»: новосибирец продержал друга в зимнем погребе два дня и попал в суд

Суд прекратил дело в связи со смертью подсудимого. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске суд прекратил дело новосибирца, который на два дня запер друга в погребе на морозе. Потерпевший отморозил себе пальцы, а подсудимый не дожил до приговора.

Инцидент произошел 4 декабря 2022 года в одном из домов Дзержинского района. Четверо школьных друзей пришли на застолье. 44-летний потерпевший стал вести себя агрессивно, подсудимый решил помочь ему выйти из запоя.

Мужчина спустил босого друга в одних шортах и майке в свой неотапливаемый погреб. Потерпевший провел там два дня – он сильно замерз, но подавал признаки жизни. Бывшие одноклассники сжалились над ним – кормили, дали ему теплые вещи и шерстяные носки.

Когда 44-летний мужчина выбрался из погреба, у него были отморожены ступни. Врачи ампутировали 4 пальца на обеих ногах. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы без цели похищения с причинением тяжкого вреда здоровью.

- Подсудимый не пришел на суд, был объявлен в розыск. В июле 2023 года тело подсудимого обнаружили в одном из домов поселка Колывань. Ранее был не судим, есть жена и дети. По статье о незаконном лишении человека свободы, не связанного с его похищением, ему грозило от 4 до 8 лет в колонии, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Наталья Гончарова.

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