Самолет из Санкт-Петербурга сел в Новосибирске из-за приступа эпилепсии у пассажира

Самолет из Петербурга экстренно сел в Толмачево. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет сообщения Санкт-Петербург — Новокузнецк экстренно посадили в новосибирском аэропорту Толмачево из-за эпилептического приступа пассажира. Все случилось рано утром во вторник, 25 июля. Сообщение о происшествии опубликовали в телеграм-канале Aviaincident.

— При выполнении полета по маршруту командир самолета объявил сигнал срочности «ПАН-ПАН» по причине эпилептического приступа пассажира. В 05:29 командир отменил сигнал «ПАН-ПАН». Посадка в аэропорту Толмачево прошла благополучно, — указано в сводке.

«ПАН-ПАН» — это сигнал в голосовой радиотелефонной связи, который сообщает об аварийной ситуации, при которой самолет и его пассажиры подвержены конкретной угрозе, но нет угрозы жизни, а немедленная помощь не требуется.

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