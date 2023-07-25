Жительница Новосибирска шьет наряды в стиле XIX века

Жительница Новосибирска занимается пошивом исторических костюмов. Фото: Алёна Драчёва

Жительница Новосибирска Алёна Драчёва занимается пошивом исторических костюмов. Из-под ее легкой руки выходят невероятно красивые платья в стиле XIX века.

Сибирячка отучилась в художественной школе, потом освоила специальность «Архитектура и дизайн интерьера». Однако работать по профессии не захотела.

В 2012 году Алёна увлеклась историческими танцами. Однажды, сидя перед телевизором, она увидела новостной сюжет о бале XIX века в Краеведческом музее. Это и перевернуло ее жизнь с ног на голову.

Девушка нашла студию, организовавшую бал, и записалась на пробное занятие.

− Я окунулась в мир XIX века и балов с головой. Ведь это как попасть в сказку про принцев и принцесс... Естественно, принцессе нужно платье, в магазине такое не купить − нужно было шить, а делать это на тот момент я ещё не умела, − поделилась с «Горсайтом» Алёна Драчёва.

Шитью платьев Алёна начала учиться у мастера по историческим костюмам Марии Лукьяновой. Также она самостоятельно собирала информацию о нарядах того времени из различных источников – журналов мод, книг, гравюр.

Сейчас Алёна – настоящий мастер своего дела. Своими руками она создаёт полноценный наряд, состоящий из сорочки, панталонов, корсета, кринолина, нижней юбки и самого платья. Стоят такие комплекты в среднем от 20 до 50 тысяч рублей.

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