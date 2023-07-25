В Новосибирской области на ремонт старейшей в регионе школы привлекут федеральные средства. Фото: правительство НСО.

Школу, расположенную в Колывани Новосибирской области, построенную в 1880 году, посетил губернатор региона Андрей Травников. Зданию необходим комплексный капитальный ремонт.

По словам Андрея Травникова, ремонт старейшего в регионе школьного здания требует решения. Поэтому, подчеркнул губернатор, необходимо максимально поддержать заявку района. Ей нужно дать приоритет. Губернатор отметил, что Новосибирская область обеспечит софинансирование в реконструкции объекта.

Известно, что школа, которой 140 лет, работает в 2 смены. Ее проектная мощность составляет 320 человек, а наполняемость в данный момент – 508 человек.

– Школа – участник национального проекта «Образование», реализация которого ведется в Новосибирской области под контролем Правительства региона. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» здесь создано 19 мест по дополнительному образованию естественнонаучной и социально-педагогической направленностей, с возможным охватом 114 человек. В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» открыт центр «Точка роста», являющийся сетевым партнёром для двух сельских малокомплектных школ, – сообщает правительство Новосибирской области.

Также известно, что старейшую школу в 2023 году включили в федеральный проект «Создание цифровой образовательной среды». По нему в образовательное учреждение поставят компьютерное и интерактивное оборудование для образования детей.

В правительстве уточнили, что стяжку стен здания сделали в 2003 году. А спортивный зал капитально отремонтировали в 2016. Систему отопления в школе поменяли в 2019 году.

Обследование показало, что здание, которому 140 лет, крепкое. Оно пригодно и безопасно для дальнейшей эксплуатации.

– В настоящий момент школа нуждается в ремонте кровли, инженерных коммуникаций, пола. А также в устройстве дополнительных санузлов, отделке помещений современными материалами и облицовке фасада, – дополнили в правительстве.

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