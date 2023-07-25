Чей человеческий зуб стал самым дорогим в мире?

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А вы знали, что самый дорогой человеческий зуб продали на аукционе в Лондоне в 1816 году за $3633? Предположительно, он принадлежал британскому ученому Ньютону. Новый владелец нашел зубу необычное применение: он инкрустировал им кольцо.

Чтобы не потерять раньше времени собственные зубы, тщательно чистим, вовремя лечим и раз в год ходим к стоматологу на профосмотр.

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