Неадекватного новосибирца, угрожавшего ножами подросткам, оштрафовали за хулиганство. Фото: предоставлено очевидицей.

Мужчину, который выбежал на подростков с ножами, оштрафовали за хулиганство. Ранее сообщалось, что неадекватный новосибирец распугал ребят на улице Немировича-Данченко.

– Его вызвал участковый и выписал ему штраф за хулиганство. Мужчина объяснил, что психанул и вышел поругать подростков. Пообещал так больше не делать, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки, которая была в компании ребят.

Ранее сообщалось, что подростки собрались под окнами многоэтажки на питбайках (https://www.nsk.kp.ru/online/news/5373433/). Ребята стояли, общались. Очевидцы уверяют, что они ничего не ломали, не пили алкоголь. Мужчина сперва снимал компанию на камеру и кричал из окна первого этажа, что все расскажет о них родителям. А когда ребята стали снимать его в ответ, выбежал из дома с ножами в руках.

Фото: новосибирца, напугавшего подростков ножами, оштрафовали за хулиганство. Фото: скриншот из видео // предоставлено очевидицей.

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