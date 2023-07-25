Следователи проводят проверку после травмирования детей на дырявом батуте под Новосибирском. Фото: СК РФ НСО.

Дырявым батутом в Искитиме после публикации в КП-Новосибирск заинтересовались следователи. Они проверяют информацию о детях, пострадавших после игры на нем. Расположен батут рядом с торговым центром.

– Зарегистрирован материал доследственной проверки по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей), – сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что дети травмировались, проваливаясь в дырку в батуте. Так, по предварительным данным, переломы рук получили двое детей. У одной девочки выявили также сотрясение после игры на батуте. Ее тошнило и рвало.

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