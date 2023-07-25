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НовостиОбщество25 июля 2023 7:43

Следователи проводят проверку после травмирования детей на дырявом батуте под Новосибирском

Сообщалось, что несколько ребятишек получили переломы после игры на нем
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Следователи проводят проверку после травмирования детей на дырявом батуте под Новосибирском. Фото: СК РФ НСО.

Следователи проводят проверку после травмирования детей на дырявом батуте под Новосибирском. Фото: СК РФ НСО.

Дырявым батутом в Искитиме после публикации в КП-Новосибирск заинтересовались следователи. Они проверяют информацию о детях, пострадавших после игры на нем. Расположен батут рядом с торговым центром.

– Зарегистрирован материал доследственной проверки по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей), – сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что дети травмировались, проваливаясь в дырку в батуте. Так, по предварительным данным, переломы рук получили двое детей. У одной девочки выявили также сотрясение после игры на батуте. Ее тошнило и рвало.

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