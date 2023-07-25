84 бурых медведя разрешат убить охотникам в Новосибирской области

В Новосибирской области отстрелят 84 бурых медведя. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Новосибирской области стартует прием заявлений и выдача разрешений на охоту. Принимать и выдавать документы начнут с 9 утра 28 июля. Речь о получении разрешений на отстрел бурых медведей.

Охотиться на них в Новосибирской области можно будет с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2023. А также с 21 марта 2024 по 10 июня 2024 года. Отстрел хищников разрешат на территориях общедоступных охотничьих угодий в НСО.

По данным Минприроды Новосибирской области, всего можно будет убить 84 бурых медведя. Сделать это возможно в разных районах региона.

Так, в Венгеровском районе региона разрешили отстрелить 4 бурых медведя. В Колыванском – 15. В Куйбышевском районе области разрешили убить 10 бурых медведей, в Кыштовском – 17, В Маслянинском – 11, в Северном районе можно отстрелить 17 бурых медведей. А в Убинском – 10.

В Минприроды напомнили, что добыча медведя облагается налоговым сбором размером в 3 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber