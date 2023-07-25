84 бурых медведя разрешат убить охотникам в Новосибирской области

В Новосибирской области отстрелят 84 бурых медведя.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
В Новосибирской области стартует прием заявлений и выдача разрешений на охоту. Принимать и выдавать документы начнут с 9 утра 28 июля. Речь о получении разрешений на отстрел бурых медведей.
Охотиться на них в Новосибирской области можно будет с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2023. А также с 21 марта 2024 по 10 июня 2024 года. Отстрел хищников разрешат на территориях общедоступных охотничьих угодий в НСО.
По данным Минприроды Новосибирской области, всего можно будет убить 84 бурых медведя. Сделать это возможно в разных районах региона.
Так, в Венгеровском районе региона разрешили отстрелить 4 бурых медведя. В Колыванском – 15. В Куйбышевском районе области разрешили убить 10 бурых медведей, в Кыштовском – 17, В Маслянинском – 11, в Северном районе можно отстрелить 17 бурых медведей. А в Убинском – 10.
В Минприроды напомнили, что добыча медведя облагается налоговым сбором размером в 3 тысяч рублей.
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