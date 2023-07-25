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НовостиПроисшествия25 июля 2023 7:36

«Не убедились в окончании посадки»: в Новосибирске два машиниста ответят в суде за сбитую женщину

В Новосибирске два машиниста ответят в суде за сбитую женщину на станции «Новосибирск-Западный»
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Женщина получила тяжелые травмы.

Женщина получила тяжелые травмы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске машинист и его помощник оказались в суде за сбитую на станции женщину. ЧП случилось 7 декабря 2022 года на остановочной платформе «Новосибирск-Западный».

- Во время стоянки электропоезда обвиняемые нарушили правила безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта – не убедились в окончании и посадки высадки пассажиров и не приняли мер к экстренному торможению электропоезда. В результате потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

По данным СКР по Новосибирской области, травмы получила 42-летняя женщина. Дело поступило в Ленинский районный суд.

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