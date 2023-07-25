В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля

В Дзержинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Во вторник, 25 июля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Его участниками стали «Ниссан», «Лада» и «Фольксваген».

Как рассказали в Госавтоинспекции по городу, неустановленный водитель за рулем Nissan Primera двигался по внутридворовой территории дома № 17 по улице Адриена Лежена. Там он столкнулся с автомобилем Lada Kalina, который ехал во встречном направлении.

От удара отечественное авто откатилось назад и врезалось в Volkswagen Polo.

− В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Лада», молодой человек 2005 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции.

На месте массового ДТП работает наряд ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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