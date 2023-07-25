Пассажира рейса «Якутск-Новосибирск» оштрафовали за курение в самолете

32-летний житель Ростовской области покурил во время полета. Фото: Иван ВИСЛОВ

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали нарушителя безопасности полета. Оказалось, что 32-летний житель Ростовской области покурил во время полета. Он следовал рейсом Якутск-Новосибирск.

– Транспортные полицейские установили, что пассажир-нарушитель покурил во время полета в туалете. Тем самым он нарушил правила безопасности во время полета, – сообщает УТ МВД СФО.

На курильщика составили протокол об административном нарушении и выписали ему штраф. Точную сумму в транспортной полиции не сообщили. По закону, речь идет о взыскании от 500 до 1500 тысячи рублей.

В УТ МВД напомнили, что авиакомпании вправе отказать пассажирам-курильщикам в дальнейшей перевозке.

– А нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании, – заключили в транспортной полиции.

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