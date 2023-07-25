Житель Новосибирской области пытался незаконно продать усиленную пневматическую винтовку

Новосибирец пытался незаконно сбыть пневматическое оружие через интернет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец пытался незаконно сбыть пневматическое оружие через интернет. Об этом сообщили в УТ МВД России по СФО.

Транспортные полицейские установили, что в апреле этого года 23-летний житель Барабинского района купил в специализированном магазине пневматическую винтовку. Ее дульная энергия составляла до 7,5 джоуля. Также молодой человек приобрел газовую пружину большей мощности.

Дома сибиряк стал усиливать имеющееся оружие.

− Дома мужчина установил приобретенную запасную часть вместо штатной детали, в результате дульная энергия оружия возросла до 10 джоулей, − рассказали в УТ МВД России по СФО.

После «апгрейда» парень решил продать винтовку и выложил объявление на одном из сайтов. Однако документы с учетом внесенных изменений он не оформлял.

В момент совершения сделки полицейские задержали мужчину, а оружие изъяли. Возбуждено уголовное дело по части седьмой статьи 222 УК РФ – «Незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж». Сибиряку грозит до четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере до 80 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено.

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