Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июля 2023 6:58

Житель Новосибирской области пытался незаконно продать усиленную пневматическую винтовку

На него завели уголовное дело
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирец пытался незаконно сбыть пневматическое оружие через интернет.

Новосибирец пытался незаконно сбыть пневматическое оружие через интернет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец пытался незаконно сбыть пневматическое оружие через интернет. Об этом сообщили в УТ МВД России по СФО.

Транспортные полицейские установили, что в апреле этого года 23-летний житель Барабинского района купил в специализированном магазине пневматическую винтовку. Ее дульная энергия составляла до 7,5 джоуля. Также молодой человек приобрел газовую пружину большей мощности.

Дома сибиряк стал усиливать имеющееся оружие.

− Дома мужчина установил приобретенную запасную часть вместо штатной детали, в результате дульная энергия оружия возросла до 10 джоулей, − рассказали в УТ МВД России по СФО.

После «апгрейда» парень решил продать винтовку и выложил объявление на одном из сайтов. Однако документы с учетом внесенных изменений он не оформлял.

В момент совершения сделки полицейские задержали мужчину, а оружие изъяли. Возбуждено уголовное дело по части седьмой статьи 222 УК РФ – «Незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж». Сибиряку грозит до четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере до 80 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber