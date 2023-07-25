Черных лесорубов будут ловить с помощью фотоловушек и беспилотников в Новосибирской области

В Новосибирской области будут бороться с черными лесорубами при помощи фотоловушек и БПЛА. Фото: Минприроды НСО

В Новосибирской области будут бороться с черными лесорубами при помощи фотоловушек и беспилотников. Об этом сообщили в Минприроды региона.

Представители Министерства закупили средства фото- и видеофиксации, чтобы выявлять нарушения на землях лесного фонда. Речь о фотоловушках, видеорегистраторах и БПЛА.

Технические средства уже вручили инспекторам. По словам замначальника управления контрольно-надзорной деятельностью Минприроды НСО Светланы Гараниной, устройства должны повышать эффективность мероприятий по лесному надзору.

− Мы также надеемся, что благодаря лучшей технической оснащенности инспекторского состава возрастет ответственность граждан в части соблюдения лесного законодательства, − отметила Светлана Гаранина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber