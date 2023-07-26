Жара под +28 и никакого дождя: в Новосибирск приходит тепло

Сегодня в Новосибирске будет тепло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в среду будет солнечная погода. Синоптики обещают прохладную ночь, +15…+17 градусов, и жаркий день, с температурой +26…+28.

— Будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой дождь, гроза, утром и днем преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области температура ночью будет +12…+17 градусов. А днем довольно жарко, +25...+30. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы.

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