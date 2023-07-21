Новосибирцам рассказали, сколько по времени нужно чистить зубы

Жителям Новосибирска рассказали, сколько по времени нужно чистить зубы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Новосибирска рассказали, сколько раз в день, а также, как долго по времени нужно чистить зубы. По словам стоматолога Надежды Патлатая, процедура, включая полоскание рта, должна занимать 10 минут.

Как пишет NEWS.ru со ссылкой на врача, чистить зубы нужно после еды, утром и вечером. Также желательно чистить зубы после обеда. Если нет возможности пройтись по зубам щеткой, нужно хотя бы прополоскать рот.

– Стоматологи лукавят, когда говорят, что на чистку хватит трех минут. Паста не успеет подействовать, — объяснила медик.

Помимо зубов, чистка нужна и языку. На нем собираются бактерии, провоцирующие неприятный запах. Для очищения языка стоматолог рекомендует купить специальную щётку. А для полноценного очищения полости рта необходима и зубная нить.

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