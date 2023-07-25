Под Новосибирском электричка насмерть сбила 77-летнюю женщину

Пенсионерка не услышала приближающуюся электричку. Фото: УТ МВД СФО

Трагедия произошла в Новосибирской области вблизи остановочного пункта Учебный. Там погибла 77-летняя пенсионерка: пожилую женщину сбила электричка. ЧП произошло вечером 24 июля.

– Транспортные полицейские установили, что 77-летняя жительница Новосибирска шла в железнодорожной колее вблизи остановочного пункта Учебный. Пенсионерка не услышала приближающуюся электричку из-за шума грузового состава. Он проходил по встречному пути,– рассказали в УТ МВД по СФО.

Машинист электрички, заметив женщину, подал предупреждающий сигнал. Также он применил экстренное торможение. Однако это не помогло избежать наезда. В результате удара пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью.

В транспортной полиции напомнили правила безопасности на железной дороге. Чтобы избежать трагедии, нельзя ходить по путям и вдоль железнодорожного полотна на расстоянии ближе пяти метров от края рельсов. Также запрещено стоять в междупутье.

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