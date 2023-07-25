Хоккеисты «Сибири» переехали в новый ЛДС в Новосибирске

ХК «Сибирь» официально переехал в новый ЛДС на левом берегу Новосибирска. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

ХК «Сибирь» официально переехал в новый ЛДС на левом берегу Новосибирска. Об этом стало известно во вторник, 25 июля.

Публикация появилась в группе хоккейного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

− Наша команда попрощалась с ЛДС «Сибирь» и переехала на «Сибирь-Арену», − сообщили в клубе.

Там напомнили, что с 7 сентября стартует новый сезон КХЛ. ХК «Сибирь» сыграет с «Барысом» из Астаны.

− Нам выпала честь проводить новый сезон с чистого листа в новом дворце. В добрый путь! Начинаем активно работать. Вы первопроходцы, − сказал гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский, обращаясь к команде.

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