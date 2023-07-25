В запертой квартире на Серафимовича в Новосибирске нашли мёртвого 40-летнего мужчину

Причину смерти мужчины покажет вскрытие. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинском районе Новосибирска в дом на улице Серафимовича вызвали спасателей. Жильцы сообщили, что их 40-летний сосед не выходит на связь: дверь не открывает, не отвечает на звонки. Специалисты службы МАСС вскрыли дверь.

– В помещении обнаружили мужчину 1983 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Известно, что тело 40-летнего новосибирца передали полицейским. Что стало причиной смерти мужчины, покажет вскрытие.

Ранее КП-Новосибирск писала, как в туалете в доме на Геров Революции нашли мертвую пенсионерку. 69-летняя женщина замертво упала в помещении и подперла дверь.

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