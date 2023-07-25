Её вынесли на руках: в Новосибирске из горящей квартиры спасли маломобильную женщину

Пожар произошел из-за чайника. Фото: ГУ МЧС НСО
Пожар произошел в пятиэтажке на улице Макаренко в Новосибирске. Утром 24 июля из-за электрочайника там загорелся стол. Тревогу забили соседи.
– Хозяева квартиры были в соседней комнате и не почувствовали запах дыма. В жилье пожарного извещателя не было, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из задымленной квартиры сотрудники МЧС эвакуировали мужчину. А также вынесли на руках маломобильную женщину.
Пожарные потушили возгорание, не допустив распространения огня.
Серьезных повреждений жилье не получило. Фото: ГУ МЧС по НСО
Судя по фото с места ЧП, площадь пожара оказалась незначительной. Серьёзных повреждений жилье не получило.
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