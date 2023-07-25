В Новосибирске трамвай протаранил легковушку на перекрестке

В Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая и легковушки.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Во вторник, 25 июля, в Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, трамвай протаранил седан «ВАЗ-2110». Отечественный автомобиль на тросе тянул другую машину. Авария произошла на перекрестке улиц Доватора и Гусинобродского шоссе.
Трамвай протаранил седан «ВАЗ-2110». Фото: скриншот из группы «АСТ-54»
− По предварительной информации, пострадавших нет. Движение на данном участке затруднено, − отметили в публикации.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске произошла очередная авария с легковушкой и трамваем № 13.
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