В Новосибирске трамвай протаранил легковушку на перекрестке

В Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 25 июля, в Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, трамвай протаранил седан «ВАЗ-2110». Отечественный автомобиль на тросе тянул другую машину. Авария произошла на перекрестке улиц Доватора и Гусинобродского шоссе.

Трамвай протаранил седан «ВАЗ-2110». Фото: скриншот из группы «АСТ-54»

− По предварительной информации, пострадавших нет. Движение на данном участке затруднено, − отметили в публикации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске произошла очередная авария с легковушкой и трамваем № 13.

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