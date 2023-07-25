Под Новосибирском легковушка насмерть сбила велосипедистку

В Убинском районе Новосибирской области легковушка задавила велосипедистку. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Убинском районе Новосибирской области легковушка задавила велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте, рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Страшное ДТП произошло 24 июля около пяти часов вечера. 33-летний мужчина двигался на автомобиле «ВАЗ-21120» по улице Весенней села Убинское. На нерегулируемом перекрестке водитель сбил велосипедистку – она ехала по второстепенной дороге.

− В результате происшествия велосипедист-женщина погибла на месте. Обстоятельства происшествия уточняются, ведется разбирательство, − отметили в Госавтоинспекции.

Погибшей было 47 лет.

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