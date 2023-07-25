Зону фуд-корта закрыли в крупном торговом центре Новосибирска

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрыли зону фуд-корта на третьем этаже. Фото: https://galereya-novosibirsk.ru/

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрыли зону фуд-корта на третьем этаже. В торгово-развлекательном центре объяснили, с чем это связано.

Оказалось, что сейчас там проводят реконцепцию. На прошлой неделе все рестораны, расположенные на третьем этаже, прекратили свою работу.

− Откроются они уже в новом формате на 4-м этаже, − рассказали на сайте ТРЦ.

Представители «Галереи» извинились перед посетителями за доставленные неудобства. А еще пообещали, что открытие нового фуд-корта будет глобальным.

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