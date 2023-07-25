В Новосибирске пропал невысокий 45-летний мужчина в белой рубашке

Мужчина ушел в неизвестном направлении. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирске ищут Жданова Максима Петровича. О местонахождении 45-летнего мужчины неизвестно с 21 июля. Ориентировку на него опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».
Известно, что в день исчезновения новосибирец ушел в неизвестном направлении в Заельцовском районе города.
– Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Одет был в белую рубашку, голубые джинсы и черные кроссовки, – говорится в сообщении волонтеров.
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