В Новосибирске будут судить за взятки бывших госинспекторов

Бывших сотрудников Ростехнадзора обвиняют в получении и посредничестве взяток.
Фото: Анастасия Осипова
В Новосибирске перед судом предстанут бывшие сотрудники Ростехнадзора. Их обвиняют в получении и посредничестве взяток.
Судить будут двух человек. Они занимали должности госинспекторов отдела по надзору за объектами газопотребления и газораспределения Сибирского управления федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору.
Как выяснили следователи, обвиняемые получали взятки в период с сентября 2021 года по ноябрь 2022-го. Это были деньги от посредников и индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительством газораспределительной системы.
За взятки предприниматели добивались от сотрудников Ростехнадзора сокращения сроков рассмотрений обращений, принятия решений в свою пользу, а также получения актов приемок законченных строительных работ.
− На основании полученных от должностных лиц актов вместе с исполнительной документацией, объекты вводились в эксплуатацию. Общая сумма взяток составила около 500 тысяч рублей, − рассказали в региональной прокуратуре.
Уголовное дело направили в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
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