В Новосибирске злостного нарушителя ПДД отправили под арест за неоплаченные штрафы

Жителя Новосибирска, накопившего 19 штрафов ГИБДД, отправили под арест. Фото: Антон ФОКИН

Жителя Новосибирска, накопившего 19 штрафов ГИБДД, отправили под арест. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Мужчина систематически нарушал правила дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей. Однако оплачивать задолженность сибиряк не спешил, игнорируя требования судебного пристава.

− В результате по каждому неоплаченному штрафу приставом-исполнителем на должника были составлены административные протоколы по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и переданы для дальнейшего рассмотрения в судебный участок, − отметили в публикации.

В итоге суд назначил местному жителю наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

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