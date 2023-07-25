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НовостиОбщество25 июля 2023 1:34

В Новосибирске злостного нарушителя ПДД отправили под арест за неоплаченные штрафы

Мужчина задолжал 25 тысяч рублей
Анастасия ХРОМЫХ
Жителя Новосибирска, накопившего 19 штрафов ГИБДД, отправили под арест.

Жителя Новосибирска, накопившего 19 штрафов ГИБДД, отправили под арест.

Фото: Антон ФОКИН

Жителя Новосибирска, накопившего 19 штрафов ГИБДД, отправили под арест. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Мужчина систематически нарушал правила дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей. Однако оплачивать задолженность сибиряк не спешил, игнорируя требования судебного пристава.

− В результате по каждому неоплаченному штрафу приставом-исполнителем на должника были составлены административные протоколы по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и переданы для дальнейшего рассмотрения в судебный участок, − отметили в публикации.

В итоге суд назначил местному жителю наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

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