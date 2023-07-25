В Дзержинском районе Новосибирска поочередно закроют движение по трем улицам

В Дзержинском районе Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 25 июля, в Дзержинском районе Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта. Как сообщили в мэрии города, там поочередно закроют проезд по трем улицам.

Первый на очереди – проспект Дзержинского. С 25 июля по 15 августа рабочие перекроют участок в районе здания № 24. Речь о сужении проезжей части на 10,5 метра.

С 16 августа закрывается проезд по улице Комбинатской на участке от проспекта Дзержинского до здания на Гоголя, 228. Ограничение будет действовать по 16 сентября. На этот период обеспечат объезд по автодорогам общего пользования.

С 17 сентября по 30 сентября временно прекращается движение транспортных средств по улице Гоголя. Проехать нельзя будет на перекрестке улицы Гоголя с улицей Комбинатской.

− Ограничения связаны с проведением ООО «Новосибирская теплосетевая компания» реконструкции трубопроводов по проспекту Дзержинского, улице Комбинатской, улице Гоголя в Дзержинском районе, − объяснили в мэрии.

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