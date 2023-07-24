«Он ведет себя как мой мужчина»: владелица конного клуба из Новосибирска выращивает птенца черного ворона

Одна из фотосессий Ирины с Хугином. Фото: соцсети Ирины Парпуры.

Жительница Новосибирска Ирина Парпура с детства любит лошадей. И она никогда не думала, что сможет полюбить птицу. Да еще какую – черного ворона!

– Это была мечта моего парня, с которым я дружила, когда училась в вузе. Он просто бредил черным воронам, а я его отговаривала, – смеется, вспоминая Ирина. – А потом, спустя много лет, сама заболела этими птицами, поэтому с мая в моей большой семье живет ворон Хугин.

Ворон по сути еще совсем маленький – ему три месяца, но характер у птицы такой, что твердая рука нужна постоянно.

– Вороны очень грациозные, мощные, свободолюбивые и умные птицы. Он может затевать игры, может обижаться, ругаться, ворчать, показывать плохое настроение, нежничать и ласкаться, – делится Ирина. – При этом оберегает меня от чужих людей и животных, наше личное пространство. В общем, ведет себя как мой мужчина.

Для ворона на конном дворе созданы специальные условия и рацион. Пока для него строят уличный вольер, он живет на территории конюшни. В его меню кроме насекомых, фруктов, есть орехи, ягоды и мясо.

– Это с виду кажется, что ворон – простая птица и всем ее можно держать. Нет, они живут до 30 лет и идут с хозяином по жизни. Есть очень много птиц, которые покалечили люди не физически, а психически, потому что брали их как игрушку. Так с воронами нельзя: им нужно отдавать всего себя, без остатка.

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