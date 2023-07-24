«Верните на базу!»: в Новосибирске подростки украли цветок с горшком с лавочки у магазина

Подростки забрали цветы, которые стояли на лавочке для красоты.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске «отличилась» молодежь из Центрального района города. Во время прогулки компания подростков украла цветок с уличной локации около магазина по улице Крылова, 27. Разгневанная владелица написала в паблик «Инцидент Новосибирск».
- Как вы задолбали! Руки чешутся у молодежи. Цветы верните на базу, а то видео перешлем в полицию, - пригрозила женщина, а после уточнила, что цветы в горшке были не из дешевых.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как две девушки и три парня некоторое время что-то рассматривают на стене здания. А после уходят. Буквально за пару секунд до того, как скрыться из вида, одна из девушек обращает внимание парня на цветочные горшки, которые стояли рядком на лавочке для красоты и настроения. Одним движением руки он вытаскивает цветок и уходит.
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