Не хватало оборудования по 130 пунктам: районной больнице из НСО выдали деньги только после проверки прокуратуры

В районной больнице не хватало оборудования. Фото: прокуратура НСО.

Прокуратура Баганского района провела проверку в местной больнице. Сотрудники надзорного ведомства посмотрели, как соблюдают здесь законодательство в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

- Был установлен факт неполного оснащения медоборудованием - выявлено его отсутствие по 130 пунктам требований Минздрава РФ, - уточнили в областной прокуратуре.

По результатам проверки минздрав НСО выделил Баганской ЦРБ 20 млн рублей на приобретение необходимого оборудования. В настоящий момент контракты заключены, деньги частично освоены.

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