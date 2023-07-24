Создатель новосибирского батальона «Вега» Панферов прокомментировал свое выдвижение в Совет Федерации

Командир отряда не знал об инициативе губернатора. Фото: предоставлено Андреем Панферовым.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и командир отряда «Вега» Андрей Панферов прокомментировал выдвижение своей кандидатуры в Совет Федерации. Оказалось, про свое имя в списке возможных сенаторов он узнал от журналиста издания «Царьград Новосибирск».

— Нет, я об этом не знаю. Но, это дело, конечно Андрея Александровича, кого он считает нужным выдвигать, – заявил Андрей Панферов. – Я думаю, среди таких фамилий у меня никаких шансов нет стать сенатором. Но, если посчитал Андрей Александрович необходимым меня, как кандидата выдвинуть, единственное, могу сказать, за доверие спасибо.

Еще 24 июля нынешний глава Новосибирской области, участвующий в предстоящих выборах губернатора, направил в Избирком список своих кандидатов в сенаторы Верхней палаты Федерального собрания.

Сенаторов тайным голосованием выберут члены Заксобрания — они также предложат своих кандидатов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber