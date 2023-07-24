В день авиашоу из Новосибирска в Мочище пустят дополнительные электрички

В Мочище дополнительно пустят 32 электрички.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На аэродроме Мочище 30 июля состоится традиционный авиационный фестиваль «Виват, Россия». Он начнется в 9 утра и завершится в 3 часа дня. Для удобства зрителей из Новосибирска дополнительно пустят 32 электрички.
- Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 30 минут, стоимость проезда - 40 рублей, - уточнили в АО «Экспресс-пригород».
Составы будут следовать со всеми остановками, интервал курсирования в среднем составит 10-13 минут. До Мочища будет следовать 15 электропоездов - первый отправится утром в 8.32, а в Новосибирск – 17: первый будет выезжать в 12.23.
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