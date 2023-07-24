Стали известны сроки расширения проспекта Дзержинского в Новосибирске

Сейчас проспект Дзержинского постоянно стоит в пробках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске планируют расширить проспект Дзержинского. Об этом сообщили в Законодательном собрании Новосибирской области.

Загруженный машинами проспект на пересечении с Ползунова сужается до одной полосы, поэтому здесь постоянно образуются пробки. Ситуация повторяется на Каменском шоссе. И если днем этот путь можно преодолеть за 20-25 минут, то утром и вечером он растягивается на 1,5-2 часа. Осложняет ситуацию тот факт, что на выезде из города много дачных и коттеджных поселков, активно застраивается село Каменка и поселок Восход. То есть количество проживающих растет с каждым годом, а улицы шире не становятся.

Депутаты ОЗС совместно с коллегами из Каменского сельсовета собрали более 3000 подписей в поддержку расширения главной магистрали для Дзержинского района - от Ползунова до выезда из города. И мнение жителей было услышано: к концу года планируют завершить разработку проектно-сметной документации.

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