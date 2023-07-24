Букеты, торты и супергерои: медсестра из Новосибирской области создает реалистичные композиции из мыла

Рукодельница трудится медсестрой. Фото: предоставлено Галиной Тагашевой.

Медсестра из Новосибирской области Галина Тагашева увлекается мыловарением — с первого взгляда ее «тортики» и гаечные ключи тяжело отличить от настоящих. Сибирячка рассказала КП-Новосибирск о том, как создает реалистичные композиции.

— Чтобы сварить мыло, уходит два дня, — рассказывает Галина. — Если это мыло для детей, то использую только натуральные красители и ароматизаторы, чтобы не было аллергии. А если просят сделать мыло для девушки, например, то могу использовать и отдушку.

У женщины нет проблем с подарками. Фото: предоставлено Галиной Тагашевой.

Рукодельница работает старшей медсестрой в поликлинике города Татарска — под ее начальством работают 100 человек. Коллеги, друзья и родные с удовольствием принимают ароматные подарки.

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