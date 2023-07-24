В Новосибирске без горячей воды остались 2188 домов

Горячую оду включат 25 июля. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 24 июля, в Новосибирске горячей воды нет в 2188 зданиях. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в правительстве региона сообщил первый вице-мэр города Олег Клемешов.

— В 2080 домах горячую воду отключили из-за устранения дефектов после проведенных испытаний. Еще 108 домов без горячей воды из-за плановых работ на теплосетях. Устранить все дефекты и возобновить водоснабжение планируются до 24 часов 25 июля, — пояснил чиновник.

Также заммэра добавил: с 25 июля рабочие начнут испытания в зоне ТЭЦ-4. Горячей воды не будет в 168 домах Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов.

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