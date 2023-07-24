В Новосибирске без горячей воды остались 2188 домов

Горячую оду включат 25 июля.
Фото: Мария ЛЕНЦ
По данным на 24 июля, в Новосибирске горячей воды нет в 2188 зданиях. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в правительстве региона сообщил первый вице-мэр города Олег Клемешов.
— В 2080 домах горячую воду отключили из-за устранения дефектов после проведенных испытаний. Еще 108 домов без горячей воды из-за плановых работ на теплосетях. Устранить все дефекты и возобновить водоснабжение планируются до 24 часов 25 июля, — пояснил чиновник.
Также заммэра добавил: с 25 июля рабочие начнут испытания в зоне ТЭЦ-4. Горячей воды не будет в 168 домах Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер