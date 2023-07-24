А на крыше флаг с гербом СССР: новосибирцев удивила раритетная «Волга» с цепью вместо руля

Крышу машины украшал флаг. Фото: Baranovmovie/Телеграм.
Жители Новосибирска сфотографировали на улице Обской «Волгу» цвета слоновой кости. Раритетная машина заинтересовала прохожих не своим благородным цветом, а декором и необычным рулем. Фотографии были опубликованы в телеграм-канале Baranovmovie.
«Волга» при ближайшем рассмотрении оказалась настоящим произведением искусства. Ее крышу украшал флаг узнаваемого ярко-красного цвета, на котором с одной стороны был изображен герб СССР, а с другой - серп с молотом и пятиконечная звезда.
Но и это еще не все! Вместо привычного руля-баранки здесь была цепь с крупными звеньями. А кнопки для блокировки дверей изнутри украшали желтые шарики-смайлики.
А вместо привычной баранки - цепь. Фото: Baranovmovie/Телеграм.
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