Дожди отступают: жара до +27 градусов придет в Новосибирск

В Новосибирске снова будет жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 июля в Новосибирске будет жарко. С утра ещё может быть небольшая облачность, а к полудню небо разъяснится. Ночью синоптики прогнозируют +16...18 градусов, а днём +25...+27.

— Будет преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь и гроза. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами до 14, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днём потеплеет до +23...+28 градусов. И ночью, и днём в некоторых районах пройдет дождь с грозой. Ночью и утром местами туманы.