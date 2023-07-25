Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 0:00

Дожди отступают: жара до +27 градусов придет в Новосибирск

25 июля в Новосибирске будет жара до +27 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске снова будет жара.

В Новосибирске снова будет жара.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 июля в Новосибирске будет жарко. С утра ещё может быть небольшая облачность, а к полудню небо разъяснится. Ночью синоптики прогнозируют +16...18 градусов, а днём +25...+27.

— Будет преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь и гроза. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами до 14, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днём потеплеет до +23...+28 градусов. И ночью, и днём в некоторых районах пройдет дождь с грозой. Ночью и утром местами туманы.