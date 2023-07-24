В массовом ДТП на федеральной трассе под Новосибирском пострадал 7-летний мальчик

Из-за аварии федеральная трасса встала в пробке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В массовом ДТП под Бердском, которое произошло на федеральной трассе Р-256, пострадал ребенок. Напомним, авария произошла в воскресенье, 23 июля, около поселка Новый. Из-за столкновения на трассе образовалась многокилометровая пробка.

45-летний водитель Kia не выдержал дистанцию и столкнулся с четырьмя иномарками - Toyota, Honda, Infiniti и Subaru, которые двигались в попутном направлении из Бердска в Новосибирск.

- В результате аварии за медицинской помощью обратился пассажир Toyota - 7-летний мальчик. Характер травм уточняется, - сообщает «Свидетель Бердск» со ссылкой на инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения бердской ГИБДД Юлию Ракунову,

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