В массовом ДТП на федеральной трассе под Новосибирском пострадал 7-летний мальчик

Из-за аварии федеральная трасса встала в пробке.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В массовом ДТП под Бердском, которое произошло на федеральной трассе Р-256, пострадал ребенок. Напомним, авария произошла в воскресенье, 23 июля, около поселка Новый. Из-за столкновения на трассе образовалась многокилометровая пробка.
45-летний водитель Kia не выдержал дистанцию и столкнулся с четырьмя иномарками - Toyota, Honda, Infiniti и Subaru, которые двигались в попутном направлении из Бердска в Новосибирск.
- В результате аварии за медицинской помощью обратился пассажир Toyota - 7-летний мальчик. Характер травм уточняется, - сообщает «Свидетель Бердск» со ссылкой на инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения бердской ГИБДД Юлию Ракунову,
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