В Новосибирске во дворе дома иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

Мальчика увезли в больницу. Фото: городская Госавтоинспекция.

Вечером 24 июля в Калининском районе Новосибирска иномарка сбила 15-летнего мальчика на велосипеде. О ДТП сообщили в городской Госавтоинспекции.

— В 16:55 в Калининском районе 41-летний автомобилист сбил 15-летнего мальчика на велосипеде. Авария случилась во дворе дома по улице Тюленина, 28. Велосипедист переезжал дорогу, — пояснили в ведомстве.

Подростка увезли в больницу — пока неясно, с какими травмами. На месте ДТП работал наряд ДПС — сотрудники выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в ДТП с каршерингом и «Мерседесом» под Новосибирском погибли три человека. Одного пассажира доставили в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП с каршерингом и «Мерседесом» под Новосибирском погибли три человека

Одного пассажира доставили в больницу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber