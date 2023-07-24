В Новосибирске во дворе дома иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

Мальчика увезли в больницу. Фото: городская Госавтоинспекция.
Вечером 24 июля в Калининском районе Новосибирска иномарка сбила 15-летнего мальчика на велосипеде. О ДТП сообщили в городской Госавтоинспекции.
— В 16:55 в Калининском районе 41-летний автомобилист сбил 15-летнего мальчика на велосипеде. Авария случилась во дворе дома по улице Тюленина, 28. Велосипедист переезжал дорогу, — пояснили в ведомстве.
Подростка увезли в больницу — пока неясно, с какими травмами. На месте ДТП работал наряд ДПС — сотрудники выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в ДТП с каршерингом и «Мерседесом» под Новосибирском погибли три человека. Одного пассажира доставили в больницу.
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