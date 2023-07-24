В Новосибирске шесть автобусов изменят маршруты из-за перекрытия улицы Титова

Маршрут движения левобережных автобусов изменится почти на два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На левобережье Новосибирска с 25 июля изменится график движения нескольких городских автобусов и маршруток. Они будут действовать по 21 сентября, сообщили в мэрии.

- Из-за сужения проезжей части на 3,5 метра временно ограничивают движение транспорта по улице Титова - от здания №56 корпус 1 до Троллейной, 76, - уточнили в пресс-службе. Причина - на улице Троллейной специалисты СГК будут проводить работы на теплосети.

Водителей просят быть внимательными, смотреть на знаки и информационные щиты, а также соблюдать ПДД.

На время перекрытия улицы Титова автобусы и маршрутные такси будут ходить по-новому. Так, автобусы №29 и 79 в прямом и обратном направлениях на участке от Степной до Станиславского будут двигаться по Пермской, Пархоменко, Троллейной, Титова, а далее по действующим схемам; № 39 и 94 в прямом и обратном направлениях на участке от Станиславского до Связистов повезут пассажиров по Титова, Троллейной, Пархоменко, Пермской и Титова, далее - по действующим схемам; №55 и 57 в прямом и обратном направлениях на участке от Связистов до Станиславского поедут по Титова, Пермской, Пархоменко, Троллейной, Титова, а потом привычными маршрутами.

Что касается маршрутных такси №12 и 18, на участке от Станиславского до Связистов они поедут по Титова, Троллейной, Пархоменко, Пермской и Титова, а потом вернутся на свой маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber