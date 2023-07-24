Под Новосибирском поезд травмировал 16-летнюю девочку

Транспортная прокуратура начала проверку. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вечером 24 июля возле станции Баган в Новосибирской области поезд травмировал 16-летнюю девочку. Об инциденте сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— По предварительным данным, 24.07.2023 около 17 часов в районе оборудованного пешеходного перехода, расположенного вблизи станции в Баганском районе Новосибирской области, произошло травмирование несовершеннолетней проходящим электропоездом пригородного сообщения, — отметили в ведомстве.

Известно, что девочка выжила и сейчас находится в больнице.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber