В Новосибирске до 30 июля закрыли проезд по улице Дружбы

Движение ограничили до 30 июля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске улицу Дружбы в Первомайском районе города перекрыли для автомобилей — там ремонтируют теплосети. Об этом в пресс-службе СГК сообщили в понедельник, 24 июля.

В этом месте ремонтируют теплосети. Фото: СГК / 2GIS.

— Приступили к устранению дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний, на магистральной теплосети по улице 2-й переулок Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска. Это потребовало закрытия дорожного движения до конца этой недели улицы Дружбы – до 30 июля.

По той же причине для машин все еще закрыты улицы Центрального района — Ольги Жилиной и Семьи Шамшиных. Работы в Центральном районе завершат в тот же срок — движение также восстановят 30 июля.

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