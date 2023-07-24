Всю неделю в Новосибирской области будет жара под 30 градусов

Жаркая погода будет стоять всю неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирскую область возвращается 30-градусная жара. И она простоит всю неделю. Об этом сибиряков предупредил замглавы ГУ МЧС по НСО Константин Банников на оперативном совещании в правительстве региона.

- Жаркая погода установится не по всей области – затронет только отдельные районы, - уточнил Банников. – С 27 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди.

По прогнозам городских синоптиков, в Новосибирске вплоть до среды столбик термометра будет держаться на уровне +25…+27 градусов. При этом ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-9 м/с. В районах также будет тепло, но температура будет колебаться от +23 до +28 градусов. Также возможны дожди и грозы.

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