«Чудом увернулась»: под Новосибирском «Тойота» сбила спортсменку на инвалидной коляске

Спортсменка выехала на разрешающий сигнал светофора. Фото: Предоставлено Ольгой Халявиной

В Новосибирской области иномарка сбила спортсменку на инвалидной коляске, которая пересекала дорогу на «зеленый». Потерпевшая – председатель Всероссийского общества инвалидов в Искитиме Ольга Халявина рассказала о своем состоянии.

ДТП произошло днем 30 июня на улице Пушкина в Искитиме. Около 14:00 сибирячка на инвалидной коляске выехала из поликлиники и начала пересекать пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. Женщина съехала с тротуара на дорогу, заметила несущийся на нее автомобиль и попыталась увернуться.

- Я съехала с тротуара на электроколяске, боковым зрением увидела машину, крикнула: «Куда вы несетесь?!». Попыталась увернуться, машина меня вскользь задела, и я упала на мокрую дорогу. Очнулась – вокруг люди пытались меня поднять. Вызвали «скорую», мне вернули выпавший телефон, кто-то позвонил в ГИБДД. Меня погрузили в «скорую» и отвезли в больницу, – рассказала КП-Новосибирск спортсменка на инвалидной коляске Ольга Халявина.

Врач отправил женщину домой, ночью ей стало хуже, и она поехала в частную клинику. МСКТ выявило сотрясение мозга и переломы ребер, потерпевшую госпитализировали. Инспекторы ГИБДД сообщили, что за рулем «Тойоты Старлет» была 44-летняя водитель.

- Я повернула налево на светофоре на улицу Пушкина и завершала маневр, а женщина резко скатилась по пандусу на дорогу. Задней частью кузова я задела колесо коляски, отчего та опрокинулась, и Ольга упала. Она двигалась на разрешающий сигнал светофора, – сообщила КП-Новосибирск водитель Татьяна.

Через две недели врачи выписали Ольгу Халявину лечиться на дому, до 3 августа женщина будет находится на больничном. Из-за травм она пропускает Всероссийские соревнования среди инвалидов в Сочи.

В ГИБДД составили протокол и схему ДТП, но с итогами проверки так и не ознакомили.

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