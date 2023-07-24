Новосибирская студентка погибла в рухнувшем автомобиле в каньоне Забайкалья

Водителя выбросило из машины и он выжил. Фото: Пресс-служба «Забайкалпожспаса»
Студентка новосибирского колледжа рухнула на автомобиле в пропасть и погибла в Забайкалье. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе «Забайкалпожспаса».
ДТП случилось днем 22 июля в 30 километрах от села Чара Каларского района. Водитель автомобиль Toyota Mark II не справился с управлением и упал в каньон реки Быйки с высоты около 30 метров.
От удара водителя выбросило из машины, внутри осталась 18-летняя пассажирка. Группа спасателей обнаружила автомобиль, обследовала каньон и спустилась к машине, чтобы достать тело девушки.
Жители поселка Новая Чара подтвердили, что погибшей оказалась 18-летняя местная жительница, которая училась в одном из бизнес-колледжей Новосибирска.
Сотрудники ГИБДД по Забайкальскому краю проводят проверку по факту трагедии.
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