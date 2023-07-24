Новосибирская прокуратура проверит незаконные рынки и плохие дороги в Хилокском микрорайоне

Прокуратура проверит обращения жителей Хилокского жилмассива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Новосибирска и области проверит обращения горожан — местные жалуются на нелегальные торговые рынки и плохие дороги. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник, 24 июля.

— Проведено инспектирование улицы Малыгина, получена информация о проблемах, в том числе функционирования незаконных торговых рынков, устройства дорожного полотна на улице Малыгина, — отметили в ведомстве.

О проблемах жители Хилокского микрорайона рассказывали прокурору города Роману Сиваку, начальнику областного отдела Олегу Желдаку и главе Ленинского района Алексею Грибу.

В прокуратуре добавили: проверки начали по каждому обращению горожан. Сотрудники продолжают наводить порядок в микрорайоне.

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